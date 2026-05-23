Polícia cerca imediações da Casa Branca após tiros perto do edifício
Um forte dispositivo policial foi hoje mobilizado para as imediações da Casa Branca, em Washington, após relatos de tiros junto à residência do Presidente dos Estados Unidos da América, que estava no edifício.
O som dos disparos foi captado por repórteres que estavam a transmitir ao vivo.
As forças de segurança disseram aos jornalistas para se abrigarem na sala de imprensa.
Sem relatos imediatos de baixas, o Serviço Secreto, força que protege o Presidente, disse na rede social X que há "relatos de tiros disparados" a um quarteirão de distância da Casa Branca e que está a "tentar corroborar a informação através dos agentes no terreno".
O diretor do FBI, Kash Patel, indicou que as autoridades atualizarão a informação assim que conseguirem.