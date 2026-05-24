Nova fronteira de placas tectónicas pode estar a formar-se na Zâmbia

Cientistas realizaram análises de gás de fontes geotérmicas na Zâmbia que indicam que a Fenda de Kafue rompeu a crosta terrestre, podendo "eventualmente tornar-se um novo limite de placa tectónica", indica um artigo divulgado recentemente.

"As fontes termais ao longo da fenda de Kafue, na Zâmbia, apresentam assinaturas isotópicas de hélio que indicam que têm uma ligação direta com o manto da Terra [camada intermédia entre a crosta terrestre e o núcleo], que se encontra entre 40 e 160 quilómetros abaixo da superfície", refere Mike Daly, da Universidade de Oxford e um dos autores do artigo.

"Esta ligação fluida é uma prova de que o limite da falha da fenda de Kafue está ativo e, portanto, a Zona de Rift [fratura tectónica gigante] do sudoeste africano também está e pode ser um indício precoce da fragmentação da África subsariana", explica, citado num comunicado da editora científica Frontiers.

Daly alerta, no entanto, que o estudo se baseia "em análises de hélio de uma área na zona de Rift no sudoeste de África, que tem milhares de quilómetros de comprimento", pelo que são necessários estudos mais extensos, cuja próxima etapa, acrescentou, "estará concluída este ano".

A fenda de Kafue faz parte de uma zona de fendas com 2.500 km de comprimento que vai da Tanzânia à Namíbia e pode atingir a Dorsal Mesoatlântica, a maior cordilheira de montanhas submarinas do mundo, que atravessa a zona central do Oceano Atlântico e o Ártico.

Segundo o comunicado, a atenção dos cientistas foi atraída pela topografia que sugeria uma possível nova fenda, bem como pelos elevados níveis de anomalias geotermais e fontes termais.

Os cientistas visitaram oito poços e fontes geotérmicas na Zâmbia, seis na zona de fenda suspeita e dois fora dela, para recolherem as amostras de gás que analisaram.

"A descoberta de que a Fenda de Kafue está ativa pode ter importantes consequências económicas", indica o comunicado, precisando que "as fraturas [geológicas] em fase inicial podem fornecer energia geotérmica e acesso a hélio e hidrogénio".

Mas "mais significativo" poderá ser o efeito "para o formato futuro de África".

"Muitas das características do Grande Vale do Rift do Quénia constituem razões convincentes para pensar que a África Oriental se torne, em última análise, uma importante linha de fratura continental", diz Daly.

O trabalho foi publicado na revista científica Frontiers in Earth Science.