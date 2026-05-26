Pacote laboral: um ataque sem precedentes

Há decisões políticas que revelam claramente de que lado está um Governo. E este pacote laboral deixa uma verdade dolorosa: o Governo escolheu não estar ao lado dos trabalhadores.

Num tempo em que milhares de famílias vivem aflitas, esmagadas pelas rendas, pelos juros da casa, pelo preço da alimentação e pela incerteza sobre o amanhã, esperava-se proteção, justiça e sensibilidade. Mas aquilo que o Governo apresenta ao país é precisamente o contrário: um ataque aos direitos de quem trabalha todos os dias para viver com dignidade.

Chamam-lhe modernização. Mas quem sente a dificuldade de pagar contas sabe que isto não é modernizar, é voltar atrás. É fragilizar vidas, aumentar o medo de perder o emprego e dizer a milhares de trabalhadores que são descartáveis.

Por trás dos discursos políticos há pessoas reais. Pais e mães que sacrificam tempo com os filhos para garantir sustento. Jovens presos à precariedade sem conseguirem construir futuro. Trabalhadores exaustos que dão tudo de si e continuam sem conseguir viver com tranquilidade.

E mesmo assim querem facilitar despedimentos, aumentar a instabilidade e enfraquecer direitos conquistados com décadas de luta e sacrifício. Direitos que nunca deveriam ser tratados como obstáculos ao crescimento económico.

Falam em competitividade, mas esquecem-se da dignidade humana. Falam em flexibilidade, mas ignoram o cansaço de quem já vive no limite. Falam em economia, mas esquecem-se das pessoas.

Nenhuma economia é forte quando os trabalhadores vivem sem estabilidade. Nenhum país cresce verdadeiramente quando quem trabalha perde esperança no futuro. E nenhuma sociedade pode chamar-se justa quando trabalhar deixa de ser suficiente para viver com dignidade.

Não podemos aceitar um país onde se pedem sempre mais sacrifícios aos mesmos, enquanto outros acumulam privilégios e lucros sem conhecerem as dificuldades reais da maioria dos portugueses.

Quem trabalha merece mais do que discursos. Merece respeito, segurança, salários dignos e tempo para viver e cuidar da família.

Perante esta ofensiva contra os trabalhadores, há uma posição que nunca mudará: estarei sempre ao lado de quem acorda cedo, trabalha honestamente e luta diariamente por uma vida melhor.

Porque um país que abandona os seus trabalhadores perde justiça social, dignidade e futuro.

Um Governo que enfraquece direitos laborais não está a construir progresso, está a criar insegurança e medo. O trabalho não pode ser visto apenas como um custo nas folhas de Excel. Por detrás de cada contrato, de cada horário e de cada salário, existem vidas, famílias e sonhos. Defender os trabalhadores é defender a estabilidade, a justiça e o futuro de Portugal. Hoje.