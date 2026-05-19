Piscinas da Ponta Delgada reabrem a 15 de Junho

O Complexo Balnear da Ponta Delgada vai reabrir no dia 15 de Junho. A garantia é dada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, isto após notícia do DIÁRIO, publicada hoje, que dava conta do pedido do presidente da Câmara Municipal de São Vicente para que as piscinas reabrissem rapidamente.

"Mais se informa que, através da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, estão a ser realizados os procedimentos necessários para assegurar a abertura das piscinas naquela data, permitindo que residentes e visitantes possam usufruir daquela infraestrutura balnear", afirma a tutela em comunicado.

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas sublinha que "o objectivo foi sempre assegurar a abertura do complexo durante a presente época balnear, reconhecendo a importância daquele equipamento para a população local, bem como para a dinamização da freguesia da Ponta Delgada e do concelho de São Vicente".

