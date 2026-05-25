Município de Câmara de Lobos promove projecto 'Curva Contra Curva' nos meses de Junho e Julho

O Município de Câmara de Lobos promove, nos meses de Junho e Julho, o projecto 'Curva Contra Curva', uma iniciativa de descentralização cultural que vai levar laboratórios itinerantes de arte urbana às freguesias do Jardim da Serra e da Quinta Grande. O programa visa aproximar a criação artística da população e valorizar a identidade cultural de cada território.

Segundo nota à imprensa, "no Jardim da Serra, as oficinas, são dirigidas a maiores de 10 anos e decorrem todos os sábados de junho, das 10h00 às 13h00". Adianta ainda que as inscrições já estão abertas e podem ser efectuadas directamente na Casa do Povo do Jardim da Serra". "No mês de Julho, a iniciativa será desenvolvida na freguesia da Quinta Grande", acrescenta.

Explica que o projecto 'Curva Contra Curva' define-se como um laboratório itinerante de Cultura Urbana que desenvolve residências artísticas e pedagógicas. Revela que o projecto trabalha directamente com crianças, jovens e seniores ligados a estruturas locais.

Revela que "o processo criativo organiza-se em três fases: Aproximação: Reflexão inicial sobre a identidade e história da freguesia, Experimentação: Exploração prática de técnicas de arte urbana e Apresentação pública: Exibição do resultado final na comunidade".

Com esta dinâmica, conforme realça, "a autarquia pretende transformar a distância geográfica num ponto de encontro cultural, valorizando o território e o potencial criativo local".

A oficina será orientada por Tiago M. Rodrigues, artista e criador do projecto 'MORAL em movimento'. Inspirado na premissa 'errar melhor', de Samuel Beckett, o formador propõe uma reflexão sobre o erro como parte do processo de descoberta.

Durante as sessões práticas, os participantes vão explorar técnicas como: pintura com spray, técnica de stencil (moldes) e colagem (art collage).