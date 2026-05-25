Roberto Baião e Diana Sousa vencem 11.ª Edição do Funchal Sky Race

A 11.ª Edição do Funchal Sky Race, que se realizou este fim-de-semana, contou com 174 inscritos, tendo sido vencedores Roberto Baião e Diana Sousa. A prova decorreu nas montanhas de maior altitude do Funchal, com a meta a ser no Chão da Lagoa.

Esta prova principal teve 21km e 1400m D+, pontuável para o Campeonato Nacional de Skyrunning Sky.

A prova Funchal Mini Sky Race 10Km e 800m D+ contou com uma centena de participantes que tiveram que superar as mais difíceis subidas do evento, com destaque para a passagem na no Miradouro do Pisão e no vale da Ribeira das Cales , para atingir a meta no Chão da Lagoa.

A competição masculina foi decidida em cima da linha de chegada, por centésimos de segundo, com Marco Nuno (Associação Desportiva da Camacha) a registar 1:12:18 e a vencer sobre Rafael Pacheco (CN São Vicente). Nos femininos, Sandra Góis (Grupo Desportivo das Corticeiras) venceu destacada com o tempo de 1:42:49.

Vencedores FX SR 21Km 1400m D+

Classificação Geral Masculina

1.º Roberto Baião – Ocs – Arrábida Trail Team - 02:16:29

2.º Américo Caldeira – Clube Aventura Da Madeira - 02:18:03

3.º Bruno Silva – ACD Jardim da Serra - 02:20:19

Classificação Geral Feminina

1.ª Diana Sousa –Clube Escola Do Estreito - 02:46:39

2.ª Fabiana Gonçalves – Clube Escola Do Estreito - 02:49:08

3.º Maria João Abreu – CDC Porto Moniz - 02:54:21

Vencedores FX SR 10Km 800m D+

Classificação Geral Masculina

1.º Marco Nuno – Associação Desportiva de Camacha – 1:12:18,45

2.º Rafael Pacheco – Clube Naval de São Vicente – 1:12:18,66

3.ª Flávio Vieira – CDC Porto Moniz – 1:20:33

Classificação Geral Feminina

1.ª Sandra Góis – Grupo Desportivo das Corticeiras – 1:42:49

2.ª Natércia Freitas – CDC Porto Moniz – 1:47:23

3.ª Andreia Macedo – Clube Escola do Estreito – 1:49:14