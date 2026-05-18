Hebridean Sky em escala no Funchal

Com 58 passageiros e 70 tripulantes a bordo, o Hebridean Sky chegou na tarde desta segunda-feira ao Funchal, para uma escala de 34 horas, agendada pela Wilhelmsen.

Segundo nota à imprensa, o navio, da Noble Caledonia, que vai ficar no Terminal Norte do Porto do Funchal, Cais 6, chegou às 13 horas de Santa Cruz de la Palma, e segue viagem na noite de terça-feira, pelas 23 horas, para o Porto Santo, onde vai passar o dia antes de seguir para Lisboa.

Antes, durante a terça-feira, vai ter a companhia no Funchal do mega-iate Home, agenciado pela Transinsular, que vem para uma escala de seis dias. Também no porto, vai estar o Amadea, um navio de cruzeiro que traz à Madeira perto de 800 pessoas para passar a noite. É uma escala da Blatas.

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