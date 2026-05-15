Baía do Funchal recebe Regata Dia da Marinha

A Baía do Funchal acolhe este fim de semana a Regata Dia da Marinha – Troféu Álvaro Lopes. Integrada nas comemorações oficiais do Dia da Marinha, a prova resulta de uma organização conjunta entre o Clube Naval do Funchal (CNF) e a Marinha, prometendo animar a costa madeirense.

Estão confirmados 55 inscritos que irão compor uma frota de 26 embarcações, divididas por diversas classes. O evento destaca-se pelo seu cariz aberto e abrangente, colocando em competição velejadores de: Wingfoil; Snipe; 420; Raquero; Vela Ligeira (Classe Open).



A competição arranca oficialmente no sábado, dia 16 de Maio, com o sinal de advertência para a primeira regata agendado para as 14h00.

No domingo, os velejadores regressam ao mar para o segundo e decisivo dia de provas. O evento culminará com a entrega de prémios, marcada para as 17h00, nas instalações do CNF em São Lázaro.