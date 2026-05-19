Conheça os escolhidos de Roberto Martinéz para o Mundial'2026

Já são conhecidos os 27 eleitos para representar a selecção portuguesa de futebol no Campeonato do Mundo de 2026.

Entre as novidades está a convocatória de quatro guarda-redes pela equipa das Quinas.

Convocados

Diogo Costa

Jorge Sá

Rui Silva

Ricardo Velho

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nelson Semedo

João Cancelo

Nuno Mendes

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Ruben Dias

Tomás Araujo

Ruben Neves

Samu Costa

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

João Félix

Francisco Trincão

Francisco Conceição

Pedro Neto

Rafael Leão

Gonçalo Guedes

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo