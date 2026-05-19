Conheça os escolhidos de Roberto Martinéz para o Mundial'2026
Já são conhecidos os 27 eleitos para representar a selecção portuguesa de futebol no Campeonato do Mundo de 2026.
Entre as novidades está a convocatória de quatro guarda-redes pela equipa das Quinas.
Convocados
Diogo Costa
Jorge Sá
Rui Silva
Ricardo Velho
Diogo Dalot
Matheus Nunes
Nelson Semedo
João Cancelo
Nuno Mendes
Gonçalo Inácio
Renato Veiga
Ruben Dias
Tomás Araujo
Ruben Neves
Samu Costa
João Neves
Vitinha
Bruno Fernandes
Bernardo Silva
João Félix
Francisco Trincão
Francisco Conceição
Pedro Neto
Rafael Leão
Gonçalo Guedes
Gonçalo Ramos
Cristiano Ronaldo