O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, defendeu esta segunda-feira que o concelho precisa de mais emprego e investimento para garantir a fixação de população, deixando também um apelo directo ao Governo Regional para não dificultar a concretização de projectos no território, afirmando: “não atrapalhem, não bloqueiem, não inventem”.

Na sessão solene dos 191 anos do concelho, o autarca sublinhou que Santana precisa de trabalhadores que escolham residir e constituir família no concelho, alertando para a importância de transformar investimento em desenvolvimento local.

Dinarte Fernandes começou por agradecer aos empregadores do concelho, referindo as dificuldades da actividade económica e o recurso crescente a mão-de-obra imigrante, sublinhando que “Santana precisa de outro tipo de trabalhador, precisa daquele trabalhador que aqui queira residir e constituir família”.

O presidente da autarquia destacou ainda a importância de projectos públicos e privados em curso, considerando que são essenciais para criar emprego e atrair residentes.

Entre os exemplos apontados, referiu o futuro Lar de Idosos de São Jorge como equipamento com impacto na criação de postos de trabalho e na fixação de população, afirmando que poderá ser um “balão de oxigénio em termos laborais, mas também em termos de fixação de habitantes”.

Dinarte Fernandes destacou também a relevância do parque empresarial de Santana, onde vários projectos estão previstos, sublinhando o potencial de criação de dezenas de postos de trabalho.

O autarca valorizou ainda o conjunto de condições fiscais do concelho, incluindo a redução de impostos e incentivos à instalação de empresas, defendendo a necessidade de reforçar a captação de investimento.

Na intervenção, sublinhou igualmente o papel do sector turístico e agrícola, agradecendo aos empresários e produtores locais e defendendo mais investimento em hotelaria, turismo rural e novas formas de alojamento.

Dinarte Fernandes reforçou ainda o apoio municipal ao sector agrícola, destacando medidas como o apoio à rega, ao trigo e à apicultura, bem como iniciativas de valorização da produção local.

No final, o autarca do CDS-PP deixou um apelo à cooperação institucional entre Governo Regional e autarquia, sublinhando que o desenvolvimento de Santana depende da articulação entre todos os agentes envolvidos.