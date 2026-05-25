Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal dedicado à obra de Max Römer

A próxima edição do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal será dedicada à obra artística do pintor alemão Max Römer. Com o tema 'Um olhar sobre a obra artística do pintor alemão Max Römer', o encontro realiza-se a 27 de Maio, pelas 18 horas. A sessão é de entrada livre.

Edward Kassab e Rui Camacho são os convidados desta edição, com vista a abordar os livros por si coordenados: 'Max Römer: Desenhos, Grande Guerra' (Edição de Autor, 2019) e 'O Funchal na obra de Max Römer: 1922-1960' (Funchal 500 Anos, 2008), respectivamente.

"Esta iniciativa assinala, pela primeira vez entre nós, uma análise abrangente da obra deste conceituado artista alemão, radicado no Funchal desde 1922. Os investigadores irão explorar quer os desenhos realizados por Max Römer nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, enquanto soldado do exército alemão, quer os trabalhos produzidos posteriormente na Madeira, com especial destaque para as suas notáveis aguarelas inspiradas na paisagem insular, onde o pintor deu continuidade ao seu percurso artístico", explica nota à imprensa.

Edward Kassab é um coleccionador, investigador e autor, natural do Funchal, que dedica grande parte do seu trabalho ao estudo de Max Römer. Rui Camacho, também natural do Funchal, integra a Direção da Associação Xarabanda, instituição onde tem desenvolvido um relevante trabalho em prol da cultura madeirense. Destaca-se, neste contexto, a coordenação do livro “O Funchal na obra de Max Römer: 1922-1960”, publicado no âmbito das comemorações dos 500 anos da cidade do Funchal, reunindo pela primeira vez, numa só obra, uma vasta seleção do trabalho artístico desenvolvido por Max Römer na Madeira.