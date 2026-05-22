Câmara do Funchal promoveu entrega de prémios da 6.ª edição do Desafio de Escrita Criativa

A Câmara Municipal do Funchal promoveu, hoje, na Sala da Assembleia Municipal a entrega de prémios referentes à 6.ª edição do Desafio de Escrita Criativa 'O Planeta Terra convida a tua turma a contar uma história'. A iniciativa contou com a presença da vereadora Paula Jardim Duarte.

"Esta é uma iniciativa municipal que visa incitar os alunos dos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, dos estabelecimentos de ensino do Município do Funchal, a escrever um texto original e criativo sobre a Biodiversidade local", indica nota à imprensa.

Os objectivos são disseminar o conhecimento das espécies vegetais e/ou animais existentes na Região Autónoma da Madeira e dos seus habitats; sensibilizar a comunidade escolar e a comunidade virtual para a importância da preservação dos ecossistemas, através da partilha das histórias nas redes sociais e estimular a criatividade e o trabalho em grupo;

A concurso estiveram 13 histórias elaboradas por 13 turmas de 9 estabelecimentos de ensino, num total de 242 alunos e 23 professores.

O júri do desafio foi constituído por três representantes da Câmara Municipal do Funchal: Alexandre Fernandes, técnico de Educação Ambiental na Divisão de Educação; Carla Ferreira, técnica Superior no Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão; e Elisabete Henriques, técnica Superior no Gabinete de Comunicação e Imagem. A avaliação dos textos foi efectuada com base nos seguintes critérios: originalidade e criatividade na construção do texto, respeitando as características das espécies e o seu comportamento nos respetivos ecossistemas; integração das três espécies no texto e a sua correta interligação; apresentação de características e/ou curiosidades alusivas a cada uma das espécies; coerência textual; correção ortográfica e gramatical; e cumprimento das normas de participação.

Foram premiados os três melhores textos, em cada escalão de participação, com um cheque-vale a trocar por material na Empresa 'Cartonada – Papelaria Técnica' nos seguintes valores: 1.º lugar – 200,00 euros, 2.º lugar – 150,00 euros, 3.º lugar – 100,00 euros. Foi premiado também o melhor vídeo, em cada escalão de participação com um cheque-vale no valor de 100,00 euros.