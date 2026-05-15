11.ª Semana do Coração entre 18 e 22 de Maio nos mercados municipais do Funchal

Os mercados municipais do Funchal acolhem, de 18 a 22 de Maio, a Semana do Coração, uma iniciativa da Câmara Municipal dedicada à prevenção das doenças cardiovasculares.

Durante os cinco dias, serão realizados rastreios gratuitos de tensão arterial e colesterol no Mercado dos Lavradores, entre as 8 e as 13 horas, em parceria com a Madeira Quality Care, os Serviços Médicos de Urgência e o Clube Naval do Funchal. No dia 22, o Mercado da Penteada recebe também rastreios gratuitos, entre as 9 horas e as 12h30, com apoio da Farmácia Nova da Penteada.

No total, a iniciativa inclui 14 actividades, rastreios, aulas de ginástica, workshops, ações de sensibilização e actividades lúdico-pedagógicas, com a participação de entidades como a SEMEAR e o SESARAM. No dia 21 realiza-se ainda uma feira gastronómica temática sob o lema 'Alimente o Coração'.

A iniciativa integra também a campanha internacional 'Maio, Mês dos Mercados', que mobiliza mais de 4.000 mercados em cerca de 20 países.