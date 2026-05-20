Clube Aventura da Madeira organiza 11.ª edição do 'Funchal Sky Race'

O Clube Aventura da Madeira organiza a 11.ª edição do 'Funchal Sky Race', no próximo domingo, 24 de Maio, entre as 8h30 e as 13h30, na área do Parque Ecológico do Funchal.

Segundo nota à imprensa, o evento na modalidade de Skyrunning é constituído por duas corridas competitivas, o Funchal Sky Race 21km, com 1400m D+, e o Funchal Mini Sky Race 10km com 800m D+. Ambas as provas têm percurso circular, com partida e chegada no Chão da Lagoa. O percurso principal tem passagem pelo Poço da Neve, Ribeira da Santa Luzia, Pico Escalvado, Levada do Barreiro, Chão da Lagoa, Casa do Barreiro, Ribeira das Cales e subida final para o Chão da Lagoa, sendo a prova de 10km a parte final do percurso principal, partindo do Chão da Lagoa, com descida até à Casa do Barreiro, passagem pela Ribeira das Cales e regresso ao Chão da Lagoa.

Diz ainda que a prova principal FX SR 21Km 1400m D+ é pontuável para o Campeonato Nacional de Skyrunning Sky e para o Campeonato Nacional de Clubes Sky, e a prova FX MSR 10Km pontua para Campeonato Nacional da Juventude e para o Troféu Nacional de Sky Sprint, conforme calendário de competições 2026 da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP).

Revela também que o evento tem 172 inscritos, no conjunto das duas provas em disputa, a FXSR21KM tem 73 Inscritos e a FXMSR 10KM - 99 Inscritos. De destacar a presença dos principais atletas que disputam os campeonatos nacionais, uma parte significativa madeirenses.

Destaca ainda que entre os favoritos para vencer a prova principal de 21km, estão inscritos Manuel Faria ( ACD Jardim da Serra), Fábio Santos (CEE - Madeira), Bruno Silva (ACD Jardim da Serra) e Américo Caldeira (Clube Aventura da Madeira) nos masculinos, e Olívia Sousa (CEE - Madeira), Maria João Abreu ( CDC Porto Moniz), Diana Sousa (CEE - Madeira) e Fabiana Gonçalves (CEE - Madeira) entre as favoritas na competição feminina.

PROGRAMA

Domingo, 24 Maio

8h30 – Partida Funchal Sky Race 21km 1400m D +, no Chão da Lagoa - Acesso assinalado na reta do Chão da Lagoa.

10h00 – Partida Funchal Mini Sky Race 10km 800m D+ Chão da Lagoa

10h35 – Previsão Chegada dos primeiros atletas da FX SR 21km - Chão da Lagoa

11h05 – Previsão Chegada dos primeiros atletas da FX MSR 10km - Chão da Lagoa

13h30 - Previsão final da prova e entrega de prémios