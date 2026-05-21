Homem nu no Funchal mobiliza meios de socorro

Um homem, encontrado nu esta tarde no Largo António Nobre, no Funchal, acabou por mobilizar os Bombeiros Sapadores do Funchal, após ter sido dado o alerta para a situação.

Segundo foi possível apurar, quando os meios chegaram ao local, o homem vestiu-se imediatamente, não tendo consigo qualquer documento de identificação.

A corporação prestou assistência no local, mas o indivíduo acabou por recusar o transporte para uma unidade de saúde.