Turista sofre queda em ribeiro e mobiliza meios ao Ribeiro Frio

O Comando Regional de Operações de Socorro foi alertado, esta tarde, para a queda de um turista, com cerca de 30 anos, num ribeiro situado no percurso dos Balcões, no Ribeiro Frio.

Para o local, pelas 15h18, foram mobilizados meios de socorro, incluindo quatro veículos e 11 operacionais, entre os quais elementos da equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros de Santana, bem como a Polícia Florestal.

As operações de socorro e resgate ainda se encontram no terreno.