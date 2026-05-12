Turista sofre queda em ribeiro e mobiliza meios ao Ribeiro Frio
O Comando Regional de Operações de Socorro foi alertado, esta tarde, para a queda de um turista, com cerca de 30 anos, num ribeiro situado no percurso dos Balcões, no Ribeiro Frio.
Para o local, pelas 15h18, foram mobilizados meios de socorro, incluindo quatro veículos e 11 operacionais, entre os quais elementos da equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros de Santana, bem como a Polícia Florestal.
As operações de socorro e resgate ainda se encontram no terreno.
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