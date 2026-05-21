Inundação de garagem mobiliza duas corporações do Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados esta madrugada para acudir a uma inundação numa habitação.

O fim da Rua Abel Marques Caldeira, no Monte. Foto Googla Streetview

Algures numa garagem da Rua Abel Marques Caldeira, no Monte, o rebentamento de um painel de água acabou por causar uma inundação pelas 5h00, altura em que foram chamados os BSF e os BVM.

A situação causou alguns estragos.