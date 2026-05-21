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Inundação de garagem mobiliza duas corporações do Funchal

O início da Rua Abel Marques Caldeira, no Monte.&nbsp; Foto Googla Streetview
O início da Rua Abel Marques Caldeira, no Monte.  Foto Googla Streetview

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados esta madrugada para acudir a uma inundação numa habitação.

Algures numa garagem da Rua Abel Marques Caldeira, no Monte, o rebentamento de um painel de água acabou por causar uma inundação pelas 5h00, altura em que foram chamados os BSF e os BVM.

A situação causou alguns estragos.

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