Inundação de garagem mobiliza duas corporações do Funchal
Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados esta madrugada para acudir a uma inundação numa habitação.
Algures numa garagem da Rua Abel Marques Caldeira, no Monte, o rebentamento de um painel de água acabou por causar uma inundação pelas 5h00, altura em que foram chamados os BSF e os BVM.
A situação causou alguns estragos.
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