Guarda-redes Lucas França anuncia saída do Nacional

O guarda-redes Lucas França anunciou hoje a sua saída do Nacional, expressando um "sentimento de gratidão" pelas quatro épocas que passou no emblema da I Liga portuguesa de futebol, sem revelar qual o próximo destino na carreira.

"Uma subida de divisão incrível e duas manutenções na I Liga, que eram o grande objetivo do clube. Mais do que tudo isso, um sentimento de gratidão a todos os que se cruzaram ao longo desse caminho", pode ler-se no texto publicado nas redes sociais.

Com contrato até junho de 2027, o futebolista brasileiro, que somou 88 jogos pelos madeirenses, perdeu preponderância na temporada 2025/26, na qual apenas participou em sete partidas, a última em 23 de novembro, na derrota frente ao Sporting de Braga (4-2), da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Na quarta-feira, o presidente Rui Alves já tinha abordado o tema, explicando que a saída do guardião, de 30 anos, deverá acontecer no mercado de verão, tendo mesmo acrescentado que há um princípio de entendimento entre as partes.

"Foi-lhe transmitido que, no seu caso particular, até porque ocupa uma posição específica [de guarda-redes], que, se for esse o seu desejo, o Nacional não colocará qualquer obstáculo para a rescisão", notou o líder dos 'alvinegros'.