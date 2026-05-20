Semana do Teste mobiliza rastreios na Madeira

A Região Autónoma da Madeira associa-se, até 25 de Maio, à Semana Europeia do Teste, iniciativa internacional que pretende sensibilizar a população para a importância do rastreio e diagnóstico precoce do VIH, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST).

A campanha decorre em vários países europeus e conta, em Portugal, com o apoio da Direcção-Geral da Saúde, através do Programa Nacional para as Infecções Sexualmente Transmissíveis e VIH e do Programa Nacional para as Hepatites Virais.

Na Madeira, as acções de intervenção comunitária e rastreio estão concentradas no Funchal, através de várias entidades parceiras da Rede de Rastreio Comunitária.

Entre os locais identificados na Região encontram-se a equipa de rua da Associação Abraço Funchal, a APPV – Associação Pelo Prazer de Viver e estruturas ligadas ao GAT – Grupo de Activistas em Tratamentos e à Liga Portuguesa Contra a Sida.

A iniciativa disponibiliza serviços de distribuição de preservativos, gel lubrificante e materiais de consumo, além de rastreios rápidos, acesso a consultas médicas para diagnóstico e tratamento no Serviço Nacional de Saúde e programas de substituição opiácea.

Segundo a organização, o diagnóstico precoce continua a ser determinante para reduzir a transmissão destas infecções e melhorar os resultados em saúde. Actualmente, existem terapêuticas eficazes para o VIH, hepatites e outras IST, sendo mesmo possível, em alguns casos, alcançar a cura.

A Direcção-Geral da Saúde reforça que a testagem representa “um passo essencial para prevenir, diagnosticar e tratar o VIH, as hepatites e outras IST”, apelando à população para não adiar o rastreio.

A Semana Europeia do Teste de Primavera decorre entre 18 e 25 de Maio, promovendo acções de sensibilização e testagem com garantia de confidencialidade.