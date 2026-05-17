A Festa do Pentecostes realiza-se na Paróquia de Santa Maria Maior - Socorro, com um programa religioso e comunitário aberto a toda a população.

No sábado, 23 de Maio, pelas 16h45, na Capela do Corpo Santo, terá lugar a saída do Cortejo do Pão. Cada pessoa é convidada a trazer dois pães: um para partilhar e outro para levar para casa. Todos os participantes que tragam os dois pães receberão um brinde.

Pelas 17 horas, segue-se a eucaristia na Igreja Paroquial, com a bênção do pão.

No domingo, 24 de Maio, o programa prossegue com eucaristia às 10 horas na Capela do Corpo Santo. Já pelas 11 horas realiza-se a eucaristia solene na Igreja Paroquial, igualmente com a bênção do pão.