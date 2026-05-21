"Foram três anos cheio de orgulhos e feitos inesquecíveis"

O treinador Tiago Margarido, em final de contrato com o Nacional, despediu-se hoje do clube da I Liga portuguesa de futebol, após três épocas de "feitos inesquecíveis", sem revelar qual o próximo destino na carreira.

"Foram três anos cheios de orgulho e de feitos inesquecíveis. A subida quando o objetivo era a permanência, a manutenção que acabou com o sobe-e-desce e, nesta época, a tão ansiada e necessária estabilização na I Liga", pode ler-se no texto publicado nas redes sociais.

O técnico, de 37 anos, que chegou à Madeira no início da época 2023/24, com o clube ainda no segundo escalão, agradeceu a confiança depositada pela direção do emblema insular, sobretudo nos "momentos de dificuldade", que culminaram num percurso "cheio de alegrias" ao longo das últimas três temporadas.

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"Ao presidente, à administração, aos jogadores, à minha equipa técnica, a todos os departamentos, a todo o staff de apoio, aos adeptos e a uma sempre presente armada 'alvinegra', muito obrigado por esta história de sucesso", conclui.

Na quarta-feira, o treinador, natural do Porto, anunciou a sua saída do emblema insular, assim como dos seus adjuntos, que partem para uma nova aventura, "muito possivelmente" no estrangeiro, segundo Margarido.

Contratado no início da época 2023/24, após uma experiência no Varzim, da Liga 3, Tiago Margarido conduziu o Nacional de volta ao primeiro escalão, após terminar a II Liga em segundo lugar, atrás do campeão Santa Clara.

Em 2024/25, os madeirenses garantiram a permanência na elite do futebol nacional, ficando no 14.° lugar, antes de repetirem essa classificação em 2025/26.