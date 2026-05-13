Há 30 anos, Madeira era campeã nacional de andebol

Há 30 anos, o DIÁRIO trazia na capa a festa da equipa feminina de andebol do Madeira, que se tinha sagrado, na véspera, campeã nacional da I Divisão, pelo terceiro ano consecutivo.

A 12 de maio de 1996, era notícia o facto da Madeira ser, de novo, campeã nacional de andebol sénio feminino, pela terceira vez consecutiva.

Na véspera, foi a consagração, ante o Benfica e Castelo Branco, que não resistiu à vontade "azul", perdendo por 27-13. Por sua vez, o Académico ficou com a segunda posição, pelo quarto ano. Tinha vencido o Gaia, por 30-18, resultado que não foi suficiente para vencer o "nacional".

"Do jogo do Madeira e Castelo Branco, domínio total da formação da casa, que sem exteriorizar qualquer nervoso miudinho, soube import toda a maturidade das suas principais jogadoras, facto que foi determinante não só no resultado de ontem", podia ler-se no artigo.

Com toda a equipa envolvida na festa, foi bem difício ao repórter obter alguns depoimentos das protagonistas principais, as jogadoras. Sandra Martins foi das poucas com quem foi possível conversar. Sobre o jogo disse-nos: "Merecemos ser novamente campeãs, pois trabalhámos muito ao longo do ano. Falo em nome de toda a equipa, pois sei que todas deram o seu melhor no sentido do clube ser dignificado, e o andebol. Agora vamos festejar, porque a hora é de festa", referiu.