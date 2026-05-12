Há 30 anos João Rodrigues sagrava-se pela primeira vez campeão europeu

Há 30 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o facto do velejador madeirense João Rodrigues ter a Europa a seus pés.

A 12 de maio de 1992, foi noticiado que João Rodrigues alcançara, em Nice, França, mais uma vitória internacional. Desta feita, sagrou-se campeão europeu de windsurf na classe Mistral, uma proeza sem paralelo na história do desporto madeirense.

"Depois de, em Dezembro de 95, ter conquistado o título de campeão do mundo, o madeirense João Rodrigues protagonizou novo brilharete. Desta vez, sagrou-se campeão da Europa, vencendo o campeonato disputado em Nice, França", podia ler-se no artigo daquela altura.

Na mesma peça ainda é possível ler como aquela competição tinha sido marcada pela falta de vento, o que obrigou à anulação de sete das doze regatas, sendo que o madeirense conseguiu vencer três regatas, tendo o seu pior resultado sido uma quarta posição, o que lhe permitiu encarar a última regata do programa de forma folgada, assegurada que estava já a vitória.

"João Rodrigues estava radiante, embora o seu temperamento não seja mui dado a manifestações de exuberância perante as suas proezas. Ainda mal tinha entrado no quarto do hotel, em Nice, onde está alojado, já a reportagem do DIÁRIO procurava obter a sua reacção. Para o novo campeonato da Europa, o "resultado acabou por surpreender, pois o vento era fraco, condições que não são muito favoráveis às minhas características. Venci a penúltima das cinco regatas que disputámos, já que na última fui desclassificado, pois fiz uma largada escapada (antes do apito da partida)", referia a notícia.