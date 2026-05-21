Governo quer lançar obra na via expresso antes do final do ano

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas explicou hoje que, na sequência de alguns episódios ocorridos nas últimas semanas, foi identificada a necessidade de realizar trabalhos preventivos na escarpa na zona do Seixal, com o apoio da equipa de rocheiros da Direcção Regional de Estradas.

“Hoje estaremos aqui a trabalhar durante todo o dia, com interrupções temporárias do trânsito, de cerca de meia hora de cada vez, para permitir alguma fluidez na circulação”, afirmou.

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Questionado sobre os passos seguintes após esta remoção de material, Pedro Rodrigues referiu que já existe um projecto em fase final de conclusão para aquela zona, incidindo num troço anterior ao Túnel João Delgado.

Paralelamente, estão a ser desenvolvidos estudos técnicos em conjunto com o Laboratório Regional de Engenharia Civil, com recurso também a drones, para determinar qual a solução mais adequada para o local ontem alvo de intervenção.

“A escarpa tem cerca de 250 metros de altura, pelo que poderá fazer sentido instalar redes de absorção de energia mais abaixo, como já acontece noutras zonas da região”, disse, ao que não se descarta uma solução em túnel falso, mas tudo está em análise.

SREI vai lançar concurso para contratação de novos rocheiros O secretário regional Pedro Rodrigues acompanha hoje as intervenções nas escarpas do Seixal

De qualquer modo, apesar das críticas à morosidade de uma solução para aqueles troços, admitiu que a obra - aquela junto ao Túnel João Delgado - dificilmente arranca este ano, devido à demora dos procedimentos de contratação pública e à necessidade de confirmar financiamento através de fundos europeus, nomeadamente no âmbito do programa Sustentável 2030.

Ainda assim, o objectivo do Governo Regional é tudo fazer para lançar a obra antes do final do ano.