Incêndio "progride rapidamente" nos subúrbios de Los Angeles e bombeiros ordenam retirada de pessoas em várias áreas

Um incêndio deflagrou hoje de manhã nos subúrbios de Los Angeles e "avança perigosamente rápido" o que levou os bombeiros a ordenarem a retirada das populações em várias áreas habitacionais, segundo o departamento de bombeiros da Califórnia.

O fogo começou pouco depois das 10:50 hora local em Simi Valley, situada a cerca de sessenta quilómetros a noroeste de Los Angeles, com uma população superior a 100.000 pessoas.

E "avança perigosamente rápido e ameaça estruturas e infraestruturas", indicam os bombeiros, adiantando ter mobilizado "200 bombeiros, três aviões de combate a incêndios e seis helicópteros" para o combate às chamas.

Perante o avanço rápido do incêndio, foram emitidas ordens de retirada das pessoas em quatro áreas de Simi Valley, acrescentam.

Uma pequena parte da cidade vizinha imediata de Thousand Oaks também está, neste momento, sob um "aviso", ou alerta.