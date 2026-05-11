Incêndio em residência mobiliza bombeiros e PSP

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Polícia de Segurança Pública (PSP) foram mobilizados por volta das 14 horas de hoje para um incêndio numa residência localizada na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, à chegada ao local, os bombeiros depararam-se com um foco de incêndio num colchão no interior da habitação, tendo as chamas atingido também madeiras existentes no exterior da casa. Para a ocorrência foram mobilizadas quatro viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que conseguiram controlar rapidamente o incêndio.

Não há registo de feridos.