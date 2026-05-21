Luís Filipe Santos alerta para problemas na Praia de São Tiago

O vereador independente na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, alertou, em sede de reunião de Câmara, para a "necessidade urgente" de manutenção e conservação da Praia de São Tiago, localizada no Funchal.

"Aquele espaço balnear apresenta actualmente diversos problemas que necessitam de intervenção por parte da autarquia, nomeadamente no solário, onde existem situações que devem ser corrigidas com brevidade, bem como nos balneários, que carecem de melhorias ao nível das condições e funcionalidade", afirmou o vereador.

Luís Filipe Santos chamou ainda a atenção para a ausência de um ecoponto naquela zona balnear, considerando que a instalação deste equipamento é "fundamental" para promover melhores práticas ambientais e garantir maior limpeza e organização do espaço.

Perante estas situações, o vereador independente apelou à Câmara Municipal do Funchal para que sejam tomadas "medidas concretas e rápidas" no sentido de resolver os problemas identificados, garantindo melhores condições de segurança, conforto e qualidade para os utilizadores da Praia de São Tiago.