Alegado caso de violência doméstica mobiliza bombeiros para a PSP no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 02h45 da madrugada de hoje para o Comando Regional da PSP, no Funchal, para prestar assistência a uma mulher de 35 anos alegadamente vítima de um contexto de violência doméstica.

Segundo foi possível apurar, a vítima necessitou de assistência médica, desconhecendo-se, para já, a natureza e gravidade dos ferimentos apresentados.

Após receber os primeiros cuidados, a mulher foi transportada para o hospital para avaliação e acompanhamento médico.