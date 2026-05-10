Alegado caso de violência doméstica mobiliza bombeiros para a PSP no Funchal
Vítima, de 35 anos, foi transportada para o hospital durante a madrugada
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 02h45 da madrugada de hoje para o Comando Regional da PSP, no Funchal, para prestar assistência a uma mulher de 35 anos alegadamente vítima de um contexto de violência doméstica.
Segundo foi possível apurar, a vítima necessitou de assistência médica, desconhecendo-se, para já, a natureza e gravidade dos ferimentos apresentados.
Após receber os primeiros cuidados, a mulher foi transportada para o hospital para avaliação e acompanhamento médico.
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