Passageiro entra em paragem cardíaca e é salvo pela tripulação

Um passageiro, com cerca de 60 anos, sentiu-se mal, ao início desta tarde, no momento em que entrava num avião que iria viajar do Aeroporto da Madeira para Lisboa, acabando por sofrer uma paragem cardiorrespiratória.

Ao aperceber-se da gravidade da situação, a tripulação iniciou rapidamente as manobras de reanimação, numa altura em que eram também accionados os meios de emergência do aeroporto e o 112. A rápida intervenção permitiu recuperar os sinais vitais do homem ainda antes da chegada das equipas de socorro.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a equipa médica da EMIR estiveram no local, também prestaram socorro e procederam ao transporte da vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.