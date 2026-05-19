Sapadores do Funchal controlam queimada autorizada em São Gonçalo
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, esta manhã, para proceder ao controlo e vigilância de uma queimada autorizada que decorre na Rua Conde Carvalhal, em São Gonçalo, no Funchal.
No local está uma equipa de dois elementos, que se encontra acompanhada de uma viatura pesada de combate a incêndios.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo