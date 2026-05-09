Bombeiros accionados para espalhar farelo no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 10h30 de hoje para a Rua Direita, no Funchal, após o rebentamento do depósito de uma viatura ligeira.

Segundo foi possível apurar, o incidente provocou o derrame de combustível na via, levando à intervenção dos bombeiros para garantir condições de segurança na circulação rodoviária. No local, os operacionais procederam ao espalhamento de farelo na estrada, de forma a absorver os líquidos derramados.