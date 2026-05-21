Mundo em transição exige novas regras geopolíticas

O consultor sénior na área da geopolítica e tecnologia e antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Bruno Maçães, alertou esta quinta-feira para uma profunda transformação do sistema global, marcada pela interdependência entre tecnologia, energia e finanças.

Na intervenção no painel principal das comemorações do Dia do Empresário Madeirense, ‘A Gamificação – O Mundo e as Empresas em Modo de Jogo’, no Savoy Palace, o especialista defendeu que o mundo atravessa uma transição sistémica em que “as regras estão em constante redefinição”.

Bruno Maçães alertou para o risco crescente de um choque sistémico capaz de “rasgar estruturas económicas e financeiras”, sublinhando que a forte interdependência global pode amplificar crises em cadeia.

O antigo governante destacou ainda a dependência crítica das novas tecnologias, como a inteligência artificial, de factores como energia barata, investimento contínuo e capacidade industrial, em particular na produção de semicondutores.

Segundo o orador, a sustentabilidade tecnológica exige coordenação entre energia, capital e indústria, sem a qual a cadeia de inovação fica comprometida.

Bruno Maçães defendeu também que a ordem global já não pode ser explicada apenas por um eixo dominante entre Estados Unidos e China, sublinhando que o sistema internacional é hoje moldado por múltiplos actores em simultâneo.

“Não estamos perante um mundo americano ou um mundo chinês, mas perante um mundo tecnológico em permanente construção”, sintetizou.

O especialista concluiu que a análise política e económica deve adaptar-se a um contexto de elevada volatilidade, defendendo estratégias mais flexíveis e preparadas para cenários imprevisíveis.