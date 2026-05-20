G7 exige reabertura do Estreito de Ormuz

Os ministros das Finanças do G7 reiteraram que é "imperativo" reabrir o Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irão, e comprometeram-se a apoiar mercados de energia estáveis, apelando a todos os países para evitarem restrições arbitrárias às exportações.

A reunião que decorre em Paris realiza-se num momento crítico, com cerca de 1.500 navios que continuam parados no estreito, por onde passa normalmente 20% do petróleo mundial.

Os preços do petróleo dispararam e estão a alimentar inflação global, nomeadamente nas economias mais vulneráveis. No Quénia, por exemplo, o preço do gasóleo subiu 50%, provocando greves e protestos.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, pressionou os aliados europeus a reforçar as sanções financeiras contra o Irão e pediu aos aliados asiáticos que combatam a 'frota fantasma' iraniana, que permite a transferência de petróleo para navios não sancionados.

Os outros membros do G7 expressaram frustração pelo facto de Washington e Israel terem lançado ataques sem considerar o impacto económico previsível do encerramento do estreito.