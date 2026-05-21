SREI vai lançar concurso para contratação de novos rocheiros

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, está, esta tarde, a acompanhar as intervenções nas escarpas sobranceiras ao Seixal, nomeadamente naquelas que têm levado à queda de pedras para a Via Expresso.

Ao DIÁRIO, o governante explicou que o trabalho está a ser realizado por três rocheiros da Direcção Regional de Estradas, sendo que a equipa total ao dispor para este tipo de intervenção conta com cinco profissionais.

Fotos ASPRESS

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas pretende abrir novo concurso em breve para a contratação de novos profissionais. Isto depois de um primeiro, que finalizou já este ano, ter registado apenas um interessado, que acabou por desistir.

Trata-se de uma área de extrema importância para a Região e uma profissão com grandes especificidades, uma vez que não os rocheiros da DRE também são chamados para colaborações com as autarquias.