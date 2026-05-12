Canicense exige obras urgentes

O presidente da direcção do Grupo Recreativo Cruzado Canicense, Alex Silva, destacou a necessidade urgente de intervenção no campo de futebol do clube, sublinhando o desgaste das infra-estruturas e o impacto nas condições de prática desportiva.

“É um dos principais objectivos que nós tínhamos quando iniciámos o mandato: melhorar as estruturas do recinto, dar melhores condições a todos, aos atletas jovens, aos menos jovens e também aos veteranos”, afirmou.

O dirigente explicou que o clube envolve actualmente cerca de 350 a 400 praticantes, entre formação, futebol sénior e veteranos, em articulação com um protocolo com a Escola Benfica.

“Há muita gente, muitos miúdos, e isto já não está nas melhores condições. Já põe em causa a integridade física de todos os intervenientes, e é isso que temos de mudar o mais rápido possível”, alertou.

Segundo Alex Silva, o principal problema está no relvado sintético, que apresenta zonas danificadas e desgaste significativo devido ao uso intensivo. A drenagem é outro dos pontos críticos identificados.

“O sintético, pela sua idade e pelo muito uso, tem zonas já muito danificadas, rasgadas. A drenagem também tem de ser melhorada. Isto requer uma intervenção profunda”, referiu.

A visita contou com a presença de Pedro Rodrigues, no âmbito da avaliação das condições do recinto e da preparação de uma futura intervenção de requalificação.

As declarações foram feitas por ocasião da visita do secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, ao recinto do Caniço.