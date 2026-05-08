Semana Quinhentista no Porto Santo termina amanhã

Começou no dia 4 a 5ª Edição da Semana Quinhentista, actividade de “recreação histórica” do quotidiano medieval, realizada pela Escola Básica e Secundária com Pré e Creche Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco. O evento desenrola-se nos jardins deste estabelecimento de ensino até amanhã.

Entre os dias 4 e 9 de Maio, as atividades decorreram durante o dia e foram destinadas aos alunos dos diferentes estabelecimentos de ensino da Ilha.

Ontem, dia 7 de Maio, à tarde, foi o Dia dos Petizes com jogos tradicionais, danças e contos para os alunos da pré 4 anos e 3º e 4º ano do Externato e Edifício do Campo de Baixo. Contou com cerca de 100 crianças a circular pelo recinto

Hoje, 8 de Maio, sexta-feira, as actividades iniciam-se às 19 horas e estão abertas à comunidade até às 24:00 horas. Nesses dias, haverá um desfile de figurantes animado pela estreia dos “Ostinatos”. Seguem- se atuações musicais pelos alunos da Pré de 4 anos, alunos do 4º ano do Externato Nossa Senhora da Conceição e Grupo infantil de Folclore do 1º Ciclo. A animação prossegue com Danças Árabes e Cristãs e Danças Circulares animadas por Isabel Macedo Pinto e performances teatrais.

No dia 9, sábado, o recinto abrirá novamente pelas 19:00 horas com o desfile. Teremos em palco a atuação do Coro Infanto Juvenil da Junta de Freguesia do Porto Santo, acompanhados pelos Ostinatos. Os Amigos do Cantar, as Danças Circulares e o grupo de Teatro do Bolo do Caco, irão animar o recinto nesta noite.

Nestes dois dias, não faltarão também as barraquinhas de comes-e-bebes, jogos tradicionais, música e um mercadinho até às 24:00 horas.

Além de traje de época ou de adereços medievais, para criar um ambiente de verdadeira recreação histórica, a organização do certame pretende uma festa ecológica e, por isso, solicita que os convivas tragam o seu próprio copo e talher.

É através do trabalho desenvolvido ao longo do ano pelos vários projetos de complemento curricular da escola porto-santense, como o Clube de Tiro com Arco, a Fábrica Colombo, a Oficina 1418 e o Clube de Teatro, entre outros colaboradores, que este evento ganhou corpo. A Câmara Municipal, o Governo Regional, a Casa do Povo, o CACI do Porto Santo, a Secretaria de Turismo e Cultura e a Confraria do Senhor Santíssimo Sacramento são as instituições que o apoiam.