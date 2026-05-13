Homem morre após queda na Ponta do Sol

Um homem com cerca de 60 anos acabou por falecer esta tarde, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória após uma queda, durante a qual terá batido com a cabeça na calçada.

Para o local foi rapidamente accionada a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e a Polícia de Segurança Pública. Apesar das manobras de socorro realizadas no local, o óbito acabou por ser declarado.

A ocorrência seguiu os trâmites habituais, tendo sido accionadas as autoridades competentes para os procedimentos legais.