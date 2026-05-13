PJ detém em Santa Cruz homem procurado pela Interpol

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, localizou e deteve, na manhã de ontem, um cidadão estrangeiro de 36 anos sobre o qual pendia um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades da Argentina, suportado por uma Notícia Vermelha da Interpol.

A detenção ocorreu no concelho de Santa Cruz e resultou de uma operação desenvolvida no âmbito de cooperação policial internacional, envolvendo a Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária e várias estruturas da Interpol.

Segundo as autoridades argentinas, o suspeito integrará alegadamente uma organização criminosa internacional dedicada à prática de crimes contra o património, nomeadamente fraudes e extorsões executadas sobretudo através de meios informáticos. Com esta acção, foi interrompida a actividade do homem, considerado fugitivo pelas autoridades internacionais e procurado para efeitos de procedimento criminal naquele país sul-americano.

O detido será agora presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para validação da detenção e início do respectivo processo de extradição.