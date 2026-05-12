Governo quer atestado multiuso e passe verde no gov.pt até final do mês

O secretário de Estado da Digitalização, Bernardo Correia, quer ter disponíveis no Ggov.pt o atestado médico de incapacidade multiuso e o passe ferroviário verde até ao final do mês.

"Ainda este mês queremos ter disponível o passe ferroviário verde no Gov.pt, queremos ter o atestado médico de incapacidade multiuso (...) para que as pessoas que de facto precisam de provar este atestado médico de incapacidade não tenham de andar sempre com a documentação em papel e o possam fazer com documentação digital", afirmou o governante na Comissão parlamentar da Reforma do Estado e Poder Local.

Na mesma linha, o secretário de Estado diz também estar a trabalhar para até ao final de maio, ser possível renovar a carta de condução na aplicação Gov.pt.

"Queremos também que até final deste mês seja possível renovar a carta de condução no gov.pt e que isto seja um ato de suprema desburocratização do tempo que as pessoas passam em filas para renovar uma coisa tão simples como a Carta de Condução", asseverou.

O governante reiterou ainda que foi também recentemente lançada na aplicação toda a documentação para os empresários em nome de individual.

Segundo Bernardo Correia, está também disponível a cédula profissional da Ordem dos Advogados que, de acordo com o governante, teve uma "adesão extraordinária" de "mais de 4.300 advogados".