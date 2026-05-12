Sistema de reservas da Porto Santo Line temporariamente indisponível

O sistema de reservas da Porto Santo Line está temporariamente indisponível. A informação foi avançada esta tarde pela empresa que assegura as ligações marítimas de passageiros entre a Madeira e o Porto Santo, dando conta de que na origem do problema está um incêndio no 'data center' da IBM, onde está alojado o software de reservas, nos Países Baixos.

Conforme referido no comunicado, o incidente aconteceu num data center localizado em Almere, próximo de Amesterdão, e está a afectar várias entidades internacionais que utilizam os mesmos serviços tecnológicos, entre elas as operadoras marítimas Virtu Ferries, Condor Ferries e Herjólfur, além de outras organizações e serviços associados à IBM Cloud.

A Porto Santo Line garante, no entanto, que a operação da companhia continua assegurada, estando a venda de bilhetes a decorrer presencialmente nos balcões e terminais marítimos do Funchal e do Porto Santo para viagens do próprio dia e do dia seguinte.

A transportadora refere ainda que está a acompanhar a situação junto da empresa responsável pelo software de reservas e espera que o serviço seja reposto em breve, agradecendo a compreensão dos passageiros.