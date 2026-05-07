'Duo Bandonica' actua sábado no Porto Santo

O 'Duo Bandonica' que tem como lema 'Fala-me de Música', irá realizar um concerto no próximo sábado, dia 9 de Maio, pelas 16h00, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo.

Esta é "uma viagem sonora sem fronteiras que une a bandolinista Francisca Abreu e o acordeonista Alessio Ferrari, dois músicos de origens distintas, Madeira e Itália, ligados por uma profunda sensibilidade musical", conta a Associação de Bandolins da Madeira (ABM).

Assim, "neste concerto, bandolim e acordeão dialogam através de melodias que percorrem Itália, Áustria, Espanha, Argentina, Japão e Madeira, cruzando danças populares, romantismo e influências eruditas. Mais do que um espetáculo, é um encontro de culturas, memórias e emoções partilhadas", confia a ABM Madeira.

E continua, salientando que "este projeto aposta na acessibilidade cultural, propondo concertos de entrada livre em todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira", e este não será excepção.

Refira-se que a ABM Madeira "é uma estrutura apoiada" pela "República Portuguesa, Governo da Madeira, Direção-Geral das Artes, Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e pela Secretaria Regional de Educação", tendo como parceiros do projecto o "Diário de Notícias Madeira, o Portal das Artes e a Paróquia do Porto Santo.