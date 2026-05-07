Fuga de gás tóxico mobiliza 24 operacionais no Porto Novo

Uma fuga de gás tóxico, alegadamente de amoníaco, mobilizou esta tarde um forte dispositivo de emergência para a zona do Porto Novo, em Gaula.

Segundo foi possível apurar, o incidente terá ocorrido num armazém de uma empresa, durante trabalhos de desmantelamento de unidades de motores, situação que terá estado na origem da libertação do gás. Para o local foram mobilizados 10 meios e 24 operacionais de diversas corporações de bombeiros, numa operação que obrigou à avaliação e controlo da eventual fuga tóxica.

A situação foi entretanto controlada pelas equipas de emergência, não havendo registo de feridos nem de danos materiais. As autoridades estiveram no local a acompanhar a ocorrência e a garantir as condições de segurança na área afectada.