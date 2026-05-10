“Adeus, Mãe, até sempre.”

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Tudo começou com um apelo lançado quase em desespero.

Um homem no Líbano procurava a mãe desaparecida há quase meio século. Chamava-se Rabih Sakr. Elda Maria tinha saído da Madeira para o Brasil e depois para o Líbano. Casou e teve três filhos. Rabih, Rima e Fadi, crianças arrastadas pela guerra e desavenças familiares, e durante décadas viveu apenas com memórias incompletas, fotografias antigas e perguntas sem resposta.

No início parecia apenas mais uma história improvável. Daquelas que chegam à redacção e ficam suspensas entre a esperança e a impossibilidade. Mas havia qualquer coisa naquele pedido que não deixava ficar indiferente. Talvez a insistência. Talvez a forma como Rabih falava da mãe. Ou talvez o silêncio de quase 50 anos.

As primeiras fotografias começaram a surgir pouco depois. Imagens gastas pelo tempo. Retratos de infância. Festas de aniversário interrompidas pela guerra. Um bebé ao colo da mãe. Uma família que desapareceu no meio do caos do Líbano.

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Depois veio a confirmação.

Maria Elda Martins estava viva. Na Madeira. Estava em Santana, no Centro de Saúde, na unidade de Cuidados Continuados. E, pela primeira vez em quase cinco décadas, mãe e filho voltaram a ver-se através de um telemóvel. A videochamada aconteceu através do DIÁRIO. Maria Elda aproximou-se lentamente do ecrã sem perceber muito bem o que estava prestes a acontecer. Do outro lado, Rabih tentava controlar a respiração. Quando percebeu que era mesmo ela, chorou como um filho que recupera uma parte da vida que julgava perdida.

“Olá, mãe, sou eu, Rabih”

A palavra saiu-lhe pesada. Atravessada por décadas de ausência.

Nos dias seguintes começou uma corrida contra o tempo.

Rabih queria vir imediatamente para a Madeira. Mas entre ele e a mãe existiam fronteiras, embaixadas, vistos, passaportes antigos e burocracias difíceis de acelerar a partir de Beirute. Cada hora parecia demasiado longa.

Enquanto isso, na Madeira, começavam também as preocupações com a saúde de Maria Elda.

Houve ainda tempo para pequenos gestos que hoje parecem gigantes. A ida ao centro de saúde. O cuidado da filha Anabela. O telemóvel colocado à frente da mãe para mais uma videochamada. Rabih a tentar decorar cada expressão do rosto dela. A perguntar se estava bem. A repetir que vinha a caminho.

“Mãe, aguenta. Vou a caminho.”

Era já mais do que uma reportagem.

Era uma família inteira a tentar recuperar o tempo perdido antes que fosse tarde demais.

Rabih e Haissam, o filho de Rabih, começaram a preparar a viagem. Procuraram voos, documentos, ligações. Na Madeira arrendou-se um apartamento no Caniço à espera do reencontro. Um espaço simples, temporário, pensado para dias felizes que nunca chegaram verdadeiramente a existir.

Ao mesmo tempo, Maria Elda piorava.

Primeiro a sala de observações. Depois os cuidados intensivos. A tensão arterial instável. As sucessivas paragens cardíacas. Os monitores. O silêncio pesado dos corredores do hospital. A esperança a diminuir ao ritmo dos aparelhos.

Houve momentos em que a família acreditou que ainda seria possível. Outros em que já ninguém conseguia esconder o medo.

As imagens do monitor cardíaco acabariam por se tornar um símbolo brutal daquela espera. Uma linha quase imóvel entre a vida e a despedida.

Mesmo assim, Rabih continuou a acreditar.

Falava diariamente com a irmã Anabela. Pedia vídeos. Pedia fotografias. Pedia para lhe segurarem o telefone junto ao ouvido da mãe. Queria que ela soubesse que vinha.

Mas o tempo foi mais rápido.

Maria Elda morreu horas antes da chegada do filho.

A notícia caiu em Beirute como um golpe impossível de preparar. Ainda assim, Rabih decidiu manter a viagem. Já não vinha para um reencontro. Vinha para um adeus.

Haissam chegou primeiro à Madeira. Foi recebido no aeroporto por familiares que nunca tinha visto na vida. Abraços estranhos e familiares ao mesmo tempo. Pessoas ligadas pelo sangue, mas separadas por gerações, guerras e continentes.

No dia seguinte chegou Rabih.

Saiu lentamente pela zona das chegadas. Trazia no rosto o peso de quem viajou demasiado tarde. Havia silêncio. Abraços demorados. Olhares sem palavras.

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Depois veio a subida à Ribeira Tem-te-Não-Caias. À casa da mãe. Aos objectos guardados durante décadas. Fotografias antigas. Um passaporte emitido em Beirute em 1975. Retratos esquecidos numa gaveta. Pequenos fragmentos de uma vida inteira interrompida.

Rabih caminhava pela casa como quem tenta reconhecer uma infância perdida.

No funeral, tudo ganhou outra dimensão.

Quando entrou na capela, aproximou-se da urna devagar. Curvou-se sobre a mãe pela primeira vez em quase cinquenta anos. Tocou-lhe no rosto. Passou-lhe a mão pelo cabelo. Ficou sozinho alguns minutos junto dela.

Não houve reencontro. Houve despedida. Uma despedida tão carregada de amor quanto de ausência.

Mais tarde, já no cemitério, Rabih ajoelhou-se junto à sepultura enquanto a mãe descia à terra. À sua volta estavam familiares, flores, silêncio e um calor esmagador de Maio. Mas naquele instante parecia existir apenas um filho diante de uma vida inteira que lhe escapou pelas mãos.

Talvez seja impossível medir exactamente o impacto desta história.

Porque ela nunca foi apenas sobre guerra, distância ou burocracia.

Foi sobre o tempo.

Sobre aquilo que ele destrói.

E sobre aquilo que, às vezes, ainda permite recuperar por breves instantes.

No fim ficou apenas uma frase. Simples. Crua. Definitiva.

“Adeus, Mãe, até sempre.”