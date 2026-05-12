Nova galeria de captação para abastecimento público no Porto Santo pronta no Verão

Uma nova galeria de captação de água está a ser construída no Porto Santo com o objetivo de reforçar o abastecimento hídrico da ilha e aumentar a resiliência da central dessalinizadora local. A obra, integrada nos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), representa um investimento na ordem dos seis milhões de euros e deverá ficar concluída entre Julho e Agosto deste ano, já depois do prazo estabelecido.

Segundo Nuno Pereira, director de produção da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), e responsável pela dessalinizadora, esta será a quinta galeria de captação ao serviço da central dessalinizadora do Porto Santo, aumentando a capacidade de obtenção de água destinada ao consumo público.

A intervenção resulta de estudos hidrológicos e geológicos iniciados há mais de duas décadas, reforçados recentemente para confirmar a viabilidade da localização escolhida na praia do Porto Santo. A galeria está a ser construída em profundidade, numa camada rochosa situada entre os 10 e os 16 metros abaixo da areia.

De acordo com aquele responsável, a água captada passa por um processo natural de filtração ao atravessar formações geológicas com milhões de anos, chegando à central num estado de elevada pureza. Cerca de metade dessa água será posteriormente transformada em água potável através do processo de dessalinização.

Quanto à obra, a mesma desenvolve-se ao longo de cerca de 185 metros de galeria subterrânea, sendo que parte dela já sob a linha média do mar. O acesso foi projectado a partir da zona posterior das dunas, de forma a minimizar impactos ambientais sobre o ecossistema dunar.

Aos jornalistas, Nuno Pereira destacou, ainda, a complexidade técnica da empreitada, realizada em ambiente marítimo e sob condições exigentes, permitindo simultaneamente revelar diferentes camadas geológicas formadas pelas antigas erupções vulcânicas da ilha.