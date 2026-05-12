Trail regressa ao Porto Santo no próximo fim-de-semana

No próximo fim-de-semana, a Ilha Dourada recebe a edição deste ano do Porto Santo Nature Trail, uma prova organizada pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo.

A prova que pontua para o campeonato regional da modalidade conta com quatro corridas - Porto Santo Nature Trail® (PSNT) – 46,20 km; Trail do Porto Santo (TPS) / CAMPEONATO REGIONAL DE TRAIL LONGO - 24,80 km; Mini Trail do Porto Santo (MTPS) – 14,30 km; e Kids Trail do Porto Santo (KTPS) – 810m Infantis e 1620m Iniciados.

A organização espera reunir mais de mil participantes entre atletas e acompanhantes, prevendo um impacto significativo a nível desportivo, turístico e económico para o Porto Santo.

O Porto Santo Nature Trail pretende afirmar-se como uma aposta na valorização do património natural da ilha, promovendo os trilhos e paisagens locais, ao mesmo tempo que reforça a estratégia de posicionamento do destino no segmento do turismo activo e sustentável.

Durante a apresentação oficial do evento, que acontece esta quarta-feira, serão divulgados os principais detalhes técnicos da competição, incluindo percursos, condições de participação, logística, segurança e programação paralela associada ao evento.