33ª Volta a Portugal do Futuro conta com participação madeirense

A 33ª Volta a Portugal do Futuro arrancou hoje e conta com participação madeirense, uma vez que o ciclista Bernardo Teixeira integra a na equipa da seleção nacional dirigida por Válter Sousa. Esta é uma prova do calendário português para a categoria de Sub-23.

A corrida é disputada em quatro dias, com 4 etapas em linha de uma dificuldade montanhosa pouco habitual para o pelotão desta categoria, com 91 ciclistas, a partir no primeiro dia de Abrantes e a terminar em Oleiros, ao fim de 145,3 Km (2800D+).

A 2ª etapa Partirá de Figueiró dos Vinhos até Castanheira de Pera, com 142,6 Km (2830D+).

Ao 3º dia, Penela acolhe a partida, e rumam até São Pedro do Sul para a chegada, após percorrerem 156 Km (2180D+).

No último e mais decisivo dia, na 4ª etapa de domingo, o pelotão parte de Castro Daire até Espinho, numa jornada de 133,4 Km (3900D+).

Entre as 15 equipas, é de destacar a presença de 5 equipas internacionais de desenvolvimento de equipas World Tour, como a UAE TEAM EMIRATES GEN-Z – UAE, a MARTIGUES SC - PAYDEN & RYREL – FRA e CAJA RURAL-ALEA – ESP.