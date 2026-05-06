PS exige melhoria dos acessos à praia no Porto Santo

O Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Porto Santo critica, através de um comunicado de imprensa, o estado de degradação em que se encontram alguns dos acessos à praia, uma situação que considera estar "a condicionar a livre circulação de quem quer usufruir deste espaço natural."

"Trata-se de um problema que tende a agravar-se com a aproximação da época balnear, período durante o qual a procura pelo Porto Santo cresce significativamente", refere o comunicado.

Os deputados socialistas alertam particularmente para a zona compreendida entre o Ribeiro Salgado e o sítio do Cabeço, onde a "construção de unidades hoteleiras causou maiores constrangimentos nas acessibilidades. Conforme constatam, particularmente o acesso pedonal na zona do restaurante ‘Tia Maria, encontra-se praticamente intransitável, devido à proliferação de vegetação e ao piso irregular. Uma situação que, vincam, carece de intervenção urgente, antes do verão e da reabertura da unidade hoteleira."

“A praia é o principal fator de atração de visitantes ao Porto Santo e não é aceitável que, numa altura em que se aproxima a época de veraneio, o percurso não apresente as condições exigíveis para permitir o acesso, não só de quem nos visita, como também dos próprios porto-santenses”, critica o PS.

Os socialistas lembram que, em 2017, a autarquia assinou um contrato de planeamento com o Grupo Pestana, no âmbito do processo de licenciamento do hotel ‘Pestana Dunas’, que previa que as obras do acesso pedonal público seriam da inteira responsabilidade do grupo hoteleiro.

Os deputados dizem lamentar que, posteriormente, essa intervenção não tenha sido aproveitada para garantir um acesso mais largo, que pudesse facilitar a intervenção de bombeiros ou equipas médicas, em caso de socorro. Uma circunstância que, alertam, deve servir de exemplo e ser acautelada em situações futuras.