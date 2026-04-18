XLI Encontro Regional de Bandas Filarmónicas continua na Ribeira Brava com várias actuações

O XLI Encontro Regional de Bandas Filarmónicas prossegue na Ribeira Brava conta hoje com a actuação da Banda Municipal da Ribeira Brava, Banda Filarmónica do Caniço e Eiras, Banda Recreio Camponês, Banda Filarmónica do Faial, Banda Orquestral Os Infantes e Banda Municipal de Câmara de Lobos.

Amanhã, último dia do evento, a partir das 15 horas, participam a Banda Distrital do Funchal, Banda Municipal de Machico, Banda Municipal de Santana, Banda Municipal de Santa Cruz, Banda Paroquial da Camacha e Banda de Nossa Senhora de Fátima (Arco de São Jorge)

O encontro reúne 12 agrupamentos musicais e reafirma o compromisso do concelho com a cultura.

A edição deste ano integra as comemorações dos 50 anos da Autonomia. O concerto de abertura, realizado na passada quinta-feira à noite, contou com a participação especial da Banda Militar da Madeira e dos solistas Elisa Silva e Tiago Sena, numa fusão entre o talento contemporâneo e a tradição militar e filarmónica.