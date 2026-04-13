Formação de bandas filarmónicas culmina com concerto na Ribeira Brava

Está a decorrer nesta semana, de 13 a 17 de Abril, uma formação promovida pela Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira (ABFRAM), em parceria com o Conservatório – Escola das Artes da Madeira e a Banda Militar da Madeira, orientada pelo maestro Alberto Roque.

A iniciativa realiza-se nas instalações da Banda Militar da Madeira, onde decorre a componente prática entre as 9 e as 12 horas, e na Banda Distrital “Os Guerrilhas”, onde decorre a componente teórica entre as 14 e as 17 horas.

Segundo a organização, a formação envolve músicos e formandos do sector filarmónico regional, promovendo a qualificação técnica e artística no contexto da música de banda.

O programa culmina com um concerto de abertura do 41.º Encontro de Bandas da Região Autónoma da Madeira, no dia 17 de Abril, na vila da Ribeira Brava, pelas 20 horas.

O espectáculo contará com a participação dos cantores madeirenses Elisa Silva e Tiago Sena Silva, bem como de solistas instrumentistas regionais.