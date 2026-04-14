JSD Ribeira Brava debateu mobilidade, infraestruturas e habitação

A JSD Ribeira Brava desenvolveu uma sessão de debate político denominada 'Ribeira Brava 2030: Mobilidade, Habitação e Infraestruturas', que contou com a presença do secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos.

Diogo Duarte, presidente da JSD Ribeira Brava, sublinhou que o objectivo da iniciativa passou por criar “um espaço útil de reflexão” sobre matérias que têm impacto direto na vida da população, em especial dos mais jovens, defendendo que o futuro do concelho deve ser pensado “com ambição, planeamento e compromisso institucional”.



No primeiro bloco, dedicado à mobilidade, foram abordados temas como a escassez de estacionamento público, o aumento da pressão automóvel e os constrangimentos no trânsito entre municípios, com especial enfoque de Pedro Rodrigues para “a preponderância de soluções no eixo Ribeira Brava - Calheta”.



Já no que diz respeito às infraestruturas, o debate incidiu sobre projectos determinantes para o desenvolvimento local, com Jorge Santos a salientar “a extensão da promenade da Ribeira Brava e o futuro auditório municipal”. Ainda neste ponto, Diogo Duarte sublinhou que a JSD Ribeira Brava reconhece “a importância de equipamentos culturais e de lazer para a valorização do território e para a retenção de jovens no concelho”.



Quanto à habitação, as intervenções dos oradores incidiram sobre “a equidade na distribuição de fogos habitacionais e a necessidade de encontrar respostas locais complementares aos programas regionais já existentes”. Os jovens laranjas referem o aproveitamento de edifícios públicos devolutos como eventual forma de reforço da oferta habitacional.

No encerramento, a JSD Ribeira Brava reiterou o compromisso de continuar a acompanhar estas áreas temáticas “com proximidade e sentido de responsabilidade”, defendendo soluções “que contribuam também para a criação de mais oportunidades para os jovens do concelho”.

